可買車了…女闖紅燈撞BMW重機 慘賠50萬

2017-09-13 20:10

〔記者楊國文／台北報導〕林姓女子去年開車在桃園闖紅燈，將蔡姓騎士的BMW大型重型機車撞倒，嚴重損毀，光維修費用就要90萬元，蔡男檢具資料向林女共求償107萬元。高等法院依鑑定認為，事發前，蔡男的重機價值剩75萬元，所受實際損害為48萬元，加上防摔衣、拖吊費用，今天判決林女應共賠償49萬9500元給蔡男，全案確定。

去年2月初，林女開車行經桃園經國二號道路時闖紅燈，撞倒一部BMW R1200RS重機，重機嚴重損毀，車主蔡姓騎士、女友倒地，身上多處挫傷。

蔡男指控，本案肇因於林女違規，應負全部賠償責任，他的BMW重機才購買不久，要求賠償重機維修費用90萬939元，重機拖吊費用3500元及防摔衣1萬6000元、鍍膜費7000元、重機減少價值15萬元，共107萬7439元。

一審依台灣區汽車修理同業公會鑑定報告、維修估價單、道路拖吊用收據資料，認定蔡男求償有理，全部判准，林女須賠償蔡男107萬多元。林女不服，上訴高等法院。

高等法院調查認定，蔡男的重機雖然才購買不久，但在去年2月車禍發生前的價值僅約75萬元，另查出重機發生事故修復後的價值降為60萬元，若不維修的價值約為27萬元，因此，蔡男所受實際損害應為48萬元（75萬減去27萬元），另外，法官判林女須賠償防摔衣1萬6000元和重機拖吊費用3500元，共49萬9500元確定。

依重型機車網站上資料，蔡男所有的同型重機BMW R1200RS，2017年價格為88萬9000元（不含牌險），排氣量為1170 C.C，安全極速可達200km/h以上，這款重機是6檔變速，採用水平對臥雙缸、雙凸輪軸、氣水冷引擎。