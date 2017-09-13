要單親媽媽當小三！已婚醫師騷擾護士判賠10萬

2017-09-13 18:30

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的新北市某診所徐姓醫生對診所的廖姓美女護士展開猛烈追求，甚至厚臉皮示愛說「我要妳當小三」，並意有所指稱和太太很久沒有性生活，廖女不堪其擾，怒控性騷擾並求償，高等法院認定徐男不當追求已構成性騷擾，今判徐男應賠償10萬元定讞。

徐姓醫生年約40歲，留學國外取得醫學博士學位，曾在多家醫院擔任主治醫師，103年被新北市板橋區某診所高薪禮聘看診。

判決指出，徐男覬覦單親媽媽廖姓護士美色，104年5月以公事為由邀約搭車外出，用餐時，特別關心婚姻狀況，甚至說願意當年幼兒子的爸爸等話，讓護士覺得很不舒服。

此後，廖女刻意躲避徐男，但徐男從未停止瘋狂的追求行動，午休時也跑來搭訕，女護士故意不搭理，徐男竟自作多情說「那我看著妳就好」，不僅於此，還公開表達愛意，甚至要她當「小三」，連女護士和診所藥局的男藥師說幾句話，徐男都會吃醋、暴怒，讓廖女身心俱疲。

廖女指控，徐男不斷追求和騷擾都被她拒絕，居然在診所內或開會時公開辱罵她，診所負責人採息事寧人態度，她認為，徐男已經構成性騷擾行為，且已嚴重侵害其人格尊嚴，且情節重大，因此向新北市政府申訴，市府認定診所違反職場性騷擾的防治義務，裁罰負責人10萬元，此外，她也對徐姓醫師求償。

徐男向法官否認對廖女性騷擾，辯稱是因廖女工作不認真，他出言責備她才發生衝突。不過，法官傳訊多位診所員工，都證稱徐男確實在追求廖女，對廖女比任何人都好，也都知道廖女和男同事講話時徐男時常會動怒，且在廖女拒絕追求後，徐男仍持續示愛，還要求廖女當小三，雙方因此發生衝突。

高院綜合相關證詞認定，徐男不當追求廖女已構成性騷擾，而被廖女拒絕後，利用其指揮權限責罵致發生衝突，判應賠償精神慰撫金10萬元定讞。