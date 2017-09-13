假冒醫生裝病騙錢還約在醫院門口收錢 男子詐欺起訴

2017-09-13 17:49

〔記者張文川／台北報導〕曾多次假冒醫師到各地醫院騙錢的假醫師李韋達，謊稱罹患結腸癌，經營的診所欠稅，向清潔公司陳姓老闆娘借264萬元週轉，借後不理，陳女上網查到李男的詐騙舊聞，才知上當。

台北地院函詢李男宣稱診療過他罹癌的4家醫院，結果只有一家曾檢查出他的大腸有息肉，但只住院檢查1天，另3家根本沒檢查過，法官認定李男行為不可取，依2次詐欺取財罪判刑2年10月，沒收264萬元。可上訴。

判決指出，李韋達透過相識十餘年的彩券行賴姓女店員介紹，認識兼營彩卷行與清潔公司的老闆娘陳女，他向陳女詐稱自己是台北醫學大學附醫主任醫師、陽明大學醫學系教授，並經營一家診所，為了攀關係，還自稱認識陳女的軍官前夫。

2014年2至4月間，李男向陳女聲稱自身罹患乙狀結腸腫瘤，病得很重、體重銳減，要住院評估是否開刀，無暇處理診所債務，診所欠稅即將到期、健保局支付額尚未核撥，向陳女借錢周轉，3個月期間陸續向陳女借款264萬元，為了取信對方，還故意約在北醫、健保署門口交錢。

陳女借出錢後，開始聯繫不上李男，察覺有異，上網搜尋資料，發現李韋達之前也曾假冒醫師名號，在外涉及多起詐騙案件、被警方逮捕的新聞報導，才驚覺受騙，報警控告李男、賴女詐欺；檢方認定賴女不知情予不起訴，起訴李男。

北院審理時，李男辯說是單純借貸關係，每次借錢都有簽本票，只是暫時還不出來。仲議庭認定他假冒醫師身分，又捏造自身罹癌的謊言，使陳女陷入錯誤而付款，認定李男確實有詐財犯意與行為，判有罪。