貨車行駛五楊高架 莫名起火燒毀

五楊高架快速道路北上52.8公里處，下午4點多一輛小貨車行駛中突然起火，全車燒毀，所幸沒有造成傷亡。（記者陳昀翻攝）

2017-09-13 17:36

［記者陳昀／桃園報導］五楊高架快速道路北上52.8公里處，下午4點多一輛小貨車行駛中突然冒煙、起火，沒多久就全車燒毀，所幸司機緊急將車輛停靠路肩，車上3人都順利逃生，沒有造成傷亡。

桃園市消防局下午獲報後，出動多部車輛前往救援、搶救，2分鐘內控制火勢，並在半小時內清理殘火，但整輛貨車已面目全非，車輛起火原因仍待進一步調查。