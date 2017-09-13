老公廁所外偷聽 害「外資圈第一美女」捲入官司

圖為有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-13 17:25

〔記者錢利忠／台北報導〕有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年受委託處理荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案期間，在住處廁所打跨國電話開會，被丈夫許耀仁偷聽到她的通話內容，許趁機在購併案重大訊息公布前，買進漢微科股票套利2290多萬元；台北地檢署今依違反證券交易法將許耀仁起訴；邱慧平、許母羅麗珠則不起訴。

此案另有先前獲300萬元交保的股市金主史金生、獲200萬元交保的人頭戶蘇姵萱、獲100萬元交保的某投資公司董事彭健豪、林耿民等人涉案，另案偵辦中。

邱慧平昨得知獲不起訴後，透過委任律師宋耀明表示：「經過這段時間的壓力和委屈，感謝檢察官查明，洗刷她的冤屈。」被問到邱慧平丈夫許耀仁被起訴一事，宋耀明稱事發後邱慧平與丈夫的關係降到冰點，對於她丈夫被起訴，沒有回應。

許耀仁庭訊時指出，去年5月，妻子在廁所與國外團隊進行電話會議，他在門外聽到妻子在通話內容中，提到購併案的細節及交易模式，還穿插TENDER OFFER（意旨收購）、HMII（漢微科縮寫）等字眼，他拼湊相關內容後，研判妻子受委託承辦漢微科購併案，才偷偷進場買股，他私下有建議不知情的母親買進。

邱慧平稱為了保密，還選在住處廁所內進行跨國電話會議，絕對沒外洩購併案訊息，她不知道丈夫及婆婆進場買股，她名下也沒買進漢微科股票。檢方比對邱慧平、許耀仁說詞，認為兩人供述相符，且兩人均願意接受測謊，但因調查局認為此案涉主觀認知判斷，恐影響測謊準確度才作罷。

檢方另清查邱慧平、許耀仁旗下金流，發現兩人的財務各自獨立，查不到兩人之間的金錢往來，且邱慧平的年薪加酬勞超過5000萬元，認定邱慧平應不會為2000多萬元短利而涉內線交易，採信邱慧平、許耀仁等人說詞。

檢方查出，許耀仁在去年6月16日重大訊息公布的前3週，於5月24日至6月15日之間，陸續以現金及融資等方式布局，買進漢微科股票上百張，羅麗珠也買了5張，購併案消息曝光前，先賣出一部份股票，其餘未出脫的股票則讓ASML溢價收購，許獲利2290萬5000元。