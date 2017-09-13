200萬買凶宅400萬賣出 隱瞞訊息判刑1年2月

2017-09-13 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕100年間，吳姓男子的妻子在新北市新莊區光華街屋內自殺，吳男無力繳貸款，跑到「台灣凶宅網」PO文表明有凶宅出售，夏姓男子得知後與陳姓男子合作購屋，隱匿凶宅訊息，以400萬元出售，陳姓買家後來得知遭騙氣憤提告，新北地院依詐欺罪，判夏男1年2月徒刑，可上訴。

至於陳男，104年間，他因認罪賠償陳女損失，高院依詐欺罪判他10月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，102年間，吳男因無力再繳貸款，只好請姪女到「台灣凶宅網」PO文，表示有燒炭自殺凶宅要出售，夏男得知後找陳男合作，由陳男出面以200萬元購屋，夏男出資195萬、陳男5萬，利潤一人一半。

雙方簽約時，吳男擔心對方未來轉售時隱瞞，會害他負擔責任，堅持在契約書上載明：「本屋無海砂、輻射情形，惟有非自然死亡情事為買方認知同意買購。」

陳男簽約後向夏男拿20萬元先付給賣家，剩下的180萬打算以房屋向銀行貸款，不料，銀行因凶宅緣故不肯，2人因而向金主借款付尾款，再以400萬元出售，夏男獲得160萬元利益，陳男除了分得40萬，連欠夏男的債務也免還，不過，陳姓女買家經鄰居告知，得知房屋是凶宅因而提告；夏男堅稱不知房子是凶宅，也沒有跟陳男一起投資。