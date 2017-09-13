保全監守自盜3工廠 防盜系統再高科技也沒用

2017-09-13 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣3家工廠在2015年被宵小入侵，怪異的是，這3家工廠都設有嚴密的保全設施，門窗有磁簧警示器，辦公室有體溫感應器，竊賊卻能巧妙避開高科技設備，警方追查後發現，竊賊竟是協助安裝防盜設備的林姓保全人員，林男雖全盤否認涉案，法院仍依加重竊盜罪判處徒刑1年10月確定。

判決書指出，彰化縣一家修車廠於2015年3月30日被竊，損失台幣1萬元、美金2000元、港幣與人民幣各5000元，折合台幣共約12萬元；同年10月31日與11月7日，另有兩家工廠也被宵小入侵，損失現金各3000元與1萬元。這3家工廠都委託同一家保全公司裝設防盜設備，竊賊竟能巧妙避開。

警方調查顯示，這3家廠商的門窗安裝磁簧防盜設備，觸動就會啟動警示器，另外，辦公室內還安裝體溫感應的紅外線，感應到溫差或人物移動，就會開啟警示器，竊賊則是從修車廠的舊冷氣窗口入侵，修車廠只有這扇窗戶，因木板封死而沒有安裝防盜設備，竊賊拆開木板入侵後，先潛入沒有安裝紅外線的小辦公室，再從小辦公室爬輕鋼架天花板，把裝在大辦公室天花板的紅外線用黑布遮住，之後再入侵大辦公室搜刮現金。

另兩家工廠門窗全部裝有磁簧防盜設備，竊賊卻拆卸破壞鐵皮外牆入侵行竊，避開裝有磁簧防盜設備的門窗，顯示竊賊深諳防盜設備位置。

警方調閱工廠附近監視器，拍到竊賊騎機車畫面，透過車牌查到林男，才發現這3家工廠委託同一家保全公司安裝防盜裝置，保全公司將工程外包，卻指派有竊盜前科的林男，會同外包廠商去施工，再由林男測試驗收，因此深諳防盜設備位置與破解之道，儘管林男全盤否認，彰化地院一審依加重竊盜罪判刑1年10月。

林男上訴二審，辯稱他把機車借給綽號「阿裕」的男子去上大夜班，但他不知「阿裕」真實姓名與聯絡方式，台中高分院二審不採信，維持1年10月徒刑，全案判決確定，不能再上訴。