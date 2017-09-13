畫過全裸李敖 旅美畫家在台丟畫獲判賠美金84萬元

2017-09-13 16:57

〔記者溫于德／台北報導〕曾為名嘴李敖畫裸畫的旅美中國裔畫家陶冬冬（TAO DONG DONG），與慈雲公司簽約，約定在心晴美術館展示並銷售畫作；但陶之後不願再與慈雲合作、欲取回畫作卻遭拒，因而向法院提起「返還畫作」之訴，並主張若無法返還則須以美金84萬方式（約新台幣2520元）賠償。台北地院認定提告有理，判被告應還畫或以照價賠償，全案仍可上訴。

今年58歲的陶冬冬具美國北卡羅納藝術學院碩士學位，亦曾獲美國總統頒發傑出藝術獎，而他也以畫作「李敖全裸」聞名。

陶冬冬透過書狀指出，與慈雲簽立3年約，約定每年提供10至12幅畫供對方銷售，不過有權「更換、撤回」畫作；他合約期間要求換畫未果，又於去年9月赴心晴美術館取畫時，遭畫廊人員拒絕，且未被交代去向，因此提告主張慈雲需返還畫作或直接賠償84萬美元。

慈雲辯稱，與陶簽約後須耗費人力、物力為期打知名度，怎知陶在約滿前要求換畫，使獨公司毫無所獲；被告也說，畫作價格受畫家名氣、行銷廣告預算、市場景氣、畫作品質、宣傳方式與收藏家喜好等因素而浮動，若非知名畫家的畫作，成交價與委售價自然有落差，主張不須賠償。

法官審酌畫作屬於動產，一旦移轉佔有即無從追差去處，而告訴人擔心無法要回畫作而提告求償屬有理由，昨判被告應返還畫作或以84萬美金作賠。