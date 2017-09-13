KTV內持木板砸死人判16年 男推稱「酒醉不知打人」

2017-09-13 16:36

［記者鄭淑婷／桃園報導］谷姓男子2016年凌晨4點多，在桃園市某KTV大廳見友人與彭姓男子發生爭執，隨手拿起長70公分、寬60公分、厚4.9公分、重9公斤的實心木板，朝彭男頭部猛力砸下，彭男因頭部遭重擊造成顱內出血、心臟休止，送到林口長庚醫院急救近2週後不治，桃園地院法官審結依殺人罪判處谷男16年徒刑。

判決指出，2015年12月29日凌晨4點多，谷男與友人到桃園市某KTV續攤，見友人與彭姓男子爭執，隨手持實心木板朝彭男頭部砸下，彭男當場倒地昏厥，現場有多位民眾目睹，嚇得趕緊通報救援，彭男送醫急救後一度恢復心跳，轉送林口長庚醫院搶救，仍因傷重於隔年1月10日因缺血性腦病變、中樞神經性休克宣告不治。

谷男在法庭上辯稱，事發時他已經喝醉，當下真的沒有任何意識，根本不知事情如何發生，他在警局製作筆錄前，員警問他發生什事，他也回答不出來，員警播放現場監視器給他看完才做筆錄，甚至將過錯推給救護人員，是救護人員延誤送醫，才造成彭男失去黃金搶救時間。

不過，法官傳喚多名證人並勘驗谷男偵訊過程影像，製作筆錄前員警曾詢問谷男「意識是否清楚」，谷男回稱意識清楚，訊問過程神色、意識及口語表達均屬正常，且能記得事發前去了哪些地方，谷男的說詞不足採信；另，法官調出救護人員送醫紀錄，救護人員於凌晨4點33分30秒將彭男送上救護車，醫院急診室人員於4點42分開始進行急救，送醫過程僅8分30秒，難認有延滯就醫的情事，谷男說詞僅是空言指謫。