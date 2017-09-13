汐止校園驚傳黑衣人持鐮刀躲廁所 校方未查獲

2017-09-13 16:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕汐止區崇德國小驚傳上週五有黑衣男子躲在女生廁所中，校方事後調閱監視器和詢問師生並無所獲，但家長認為校方未積極處理，對學校不諒解，教育局副局長黃靜怡說，學校及教育局都很重視校園安全問題，已責成校方加強校園巡護工作及警方緊密聯繫，確保校園學童安全。

崇德國小傳出上週五下午2點多，一名四年級羅姓女童在課後輔導時想上廁所，老師請另一名女童陪她去，羅姓女童進廁所後，逐間低頭從門縫中探視廁所安全，結果在其中一間門縫中瞥見，有一名黑衣男子手持鐮刀躲在廁所內，根據校方說法，羅姓女童當下換到校園另一處上廁所。

女童返回教室後向老師報告，老師立即到廁所查看未見異狀，並向總務室報告，校方檢視監視器畫面，並詢問其他師生均無所獲，羅姓女童返家後告訴母親，羅媽媽向校方反映，校方表示查不到黑衣男子，羅媽媽事後認為校方態度不夠積極，在爆料公社PO文，並向媒體投訴。

黃靜怡說，學校和教育局都很重視校園安全，已要求校方加強校園巡護工作，適度調整或增設監視器，並與轄區派出所密切聯繫協助防範，去年台北市發生校園安全憾事後，新北市已要求各校提升防護系統及加強校安工作，也請家長和社區一起重視及協助，確保學童安全。