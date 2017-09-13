屠夫開車宜蘭行竊 半年得手20多萬

2017-09-13 15:15

［記者簡惠茹／宜蘭報導］新北市50歲莊姓男子白天當屠夫，晚上當小偷，從今年3月開始，從新北市開車到宜蘭縣，四處行竊，共計半年已經發生15起住宅竊盜案，偷走價值20多萬元的現金和金飾等物。

莊男在新北市從事屠宰牛隻的工作，他向警方供稱，因為入不敷出，所以會趁有空的時候到宜蘭行竊。莊男帶著從五金行就可以買到的切管器，事先查看行竊住家附近的狀況，然後回去計畫如何偷竊。

警方表示，莊男習慣在晚間11點到凌晨3點左右犯案，戴著一頂鴨舌帽，以徒步的方式尋找透天厝且有相接連防火巷的住宅，攜帶作案工具，走入防火巷破壞門窗入屋行竊，有時以小型千斤頂破壞門，有時以切管器破壞鐵窗。

莊男作案的時間短又熟練，警方表示，有一次莊男到一名退休老師的住家行竊，他不到10分鐘就偷走放在一樓的6萬塊現金，由於事先查看過住家狀況，他知道屋主都在二、三樓睡覺，偷完一樓的現金就馬上離開。

宜蘭警分局針對住宅竊盜案件成立專案小組，報請宜蘭地檢署偵辦，警方鎖定一台自小客車車號，9月11日警方發現莊男的車子從國五開往宜蘭，兵分3路跟監，在莊男犯案時抓個正著，當場拘提到案。

警方當場查扣起子、剪刀、手電筒、小型千斤頂、切管器等犯案工具，莊男被警方拘捕後坦承犯下15件住宅竊盜，橫跨頭城、宜蘭、員山及羅東等地區，警方表示，莊男有竊盜前科，會依照地檢署檢察官指揮，持續擴大偵辦莊男是否還有其他犯罪事證，全案依照刑法加重竊盜罪移送法辦。