遭變態男簡訊騷擾 網拍女怒提告

2017-09-13 15:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕不要隨便給陌生人LINE！

經營網拍的李姓女子跟姜姓客戶連上LINE之後，卻成為一連串夢魘的開始，事後姜男不斷詢問「妳跟男友怎麼做愛？什麼姿勢妳會舒服？你們做愛次數多少？如果今天捅妳不小心捅到妳的屁眼，妳會生氣嗎？」等猥褻文字騷擾，李女憤而向新竹地院提告求償，法官判賠4萬5千元。

判決書指出，李女於拍賣網站販售衣服及鞋子為業，去年10月間，姜男在李女帳號留言表示想購買風衣，欲詢問有關風衣之事，2人因而認識。

為商品詢問方便，李女將自己LINE帳號留給姜男，沒想到事後姜男竟不斷LINE李女「妳有無賣飛機杯？」、「妳跟男友怎麼做愛？什麼姿勢妳會舒服？你們做愛次數多少？」、「如果今天捅妳不小心捅到妳的屁眼，妳會生氣嗎？」等猥褻文字騷擾。

李女不堪其擾，曾以LINE明確告知姜男，若再性騷擾將報警。然姜男並未因此有所警惕，仍以通訊軟體LINE傳送文字多次騷擾，李女不得已向警方提出性騷擾申訴。

李女說姜男行為已使她感到被冒犯及侮辱，精神上受到痛苦，不僅影響家庭和諧，更加重憂鬱症病情，需長期吃安眠藥方能入睡，所受精神上痛苦實難言喻，訴請賠償精神慰撫金15萬元。

後來姜男對性騷擾行為不斷以LINE表示悔過，並稱以後不會對其他女性有騷擾行為，李女乃同意給其改過自新機會，雙方簽訂和解書，約定和解金5萬元，於簽署和解書同時，姜男先當場交付5千元，剩餘4萬5千元則於每月支付5千元。哪知隔天姜男即表示不願依照和解書履行，不承認該和解書，李女迫不得已，只好前往警局報案，並提起民事訴訟，法官判姜男需賠償剩餘款項4萬5千元。