常酒後擾民 醉漢竟持酒瓶砸傷警

警方到場制止醉漢擾民時被酒瓶砸傷。（記者王宣晴翻攝）

2017-09-13 15:05

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名42歲的李姓男子日前半夜3點酒後在家裡與妻子、妹妹爭執，家人及鄰居不堪其擾報案，沒想到警方到場勸導，李男竟躲進房內怒丟玻璃酒瓶，酒瓶當場砸破老舊隔板，直接砸中客廳的警員陳泓愷臉部，致右臉頰瘀腫，警方當場以妨害公務將李男逮捕，李男酒醒後頻頻向警方道歉，表示是酒後失態才誤傷員警，警方訊後依法送辦。

警方調查，李男與妻小、老母親及40歲的妹妹同住在三重大智街公寓，常深夜酒後與家人發生爭執，鄰居不堪其擾，常請警方勸導，卻始終無法改善，本月10凌晨，李男再度酒後與妻子爭執，李妻負氣離開後卻開始找妹妹吵架，巨大的爭執聲引起鄰居注意，趕緊報警。

警方表示，李男見警方到場，迅速躲進房內，但仗著酒意在房內亂砸酒瓶，更砸破隔板，擊中陳員臉部，陳員當場倒地不起，同行的警員林侑穎見狀趕緊請求支援，並進房將施暴的李男逮捕，所幸陳員並無大礙。

被帶回警局的李男酒醒後才發現釀禍，面對警方訊問時頻頻道歉，供稱是酒後失態，沒想到酒瓶會砸破房間隔板擊中員警，訊後依妨害公務移送法辦。

警方將醉漢逮捕。（記者王宣晴翻攝）