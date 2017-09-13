苗市監視器設備 市長允協助建置

市長邱炳坤（左二）與縣議員邱鎮軍（左一）到分局致贈破案獎金五萬元，感謝警方的積極偵辦，並允諾協助警方建置苗栗市監視器設備，共同打擊不法。（記者彭健禮攝）

2017-09-13 15:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市大坪頂公墓，日前遭濫倒廢棄物，苗栗警分局接獲苗栗市公所報案後，循線2天內將涉嫌濫倒的高姓男子查緝到案，依法送辦；市長邱炳坤與縣議員邱鎮軍今天到分局致贈破案獎金5萬元，感謝警方的積極偵辦，並允諾協助警方建置苗栗市監視器設備，共同打擊不法。

苗栗市大坪頂第二公墓，於10日被發現遭濫倒50公噸的水泥碎塊、廢木材、磚塊、太空包袋等營建廢棄物，苗栗警分局文山派出所接獲市公所報案後，通報分局偵查隊及採證小組前往現場採集相關跡證。

警方在現場發現疑似大卡車的輪胎痕跡，經過濾路口監視器、查訪周邊居民，並從廢棄物堆裡查到的廢建材等證物循線查到是竹南鎮一家公司所有。

經警方追查，這家公司委託一家工程行處理事業廢棄物，合約規定要送合法廠商，但這家工程行逕自轉包給高男，高男於8日下午及9日上午以35噸大卡車載運共50噸的廢棄物到大坪頂公墓傾倒。

由於縣內遭濫倒的事件頻傳，而遭濫倒廢棄物的地點，都是偏僻郊區；邱炳坤今天除感謝警方積極偵辦、迅速將濫倒廢棄物行為人繩之以法，他並宣誓和警方合作共同打擊不肖業者，將補助經費予警方在苗栗市各可能遭濫倒地點的路口廣設監視器，佈下天羅地網，絕對不讓業者有機可趁。

邱炳坤並呼籲司法單位一定要嚴懲重判，以遏阻業者違法行為。