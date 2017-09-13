偷3顆釋迦被發現 他竟惱羞成怒刺傷2人

2017-09-13 15:02

〔記者楊政郡／台中報導〕林男（39歲）順手偷了張姓友人供桌上3顆釋迦，事後被發現要求還回來，竟惱羞成怒鑄下大錯，敲破玻璃酒瓶刺向張男左臉，張男左眼眼臉整塊掉下來，另外鄭男腹部被劃18公分撕裂傷，台中地院依重傷害未遂及傷害罪判4年徒刑，竊盜罪判拘役40天。

判決書指出，105年12月7日下午，被告林男騎機車到太平區一檳榔攤找友人，看到供桌上有3顆張男供奉神明的釋迦果，順手竊取後，放入同行不知情紹姓友人的機車置物箱內。但不久張男就轉轉得知林男拿走釋迦，打電話很生氣要林男還回來，說這是供給神明的你也敢拿。

林男與紹姓友人騎這裝有釋迦的機車，又回到檳榔攤對面鐵皮屋，林男推給紹男去還，紹男說你偷的怎麼放我機車內，還叫他去還，紹男不願被誤會偷竊，把原委向張男說明，張男即與友人一起到對面鐵皮屋質問林男。

林男被眾人口頭攻擊，一時惱羞成怒，拿起身邊玻璃酒瓶敲碎，持敲破玻璃酒瓶刺向張男左臉，大喊「給你死」，鄭男上前阻止也被潑及劃傷腹部撕裂傷18公分。張男左眼周圍皮膚嚴重撕裂傷，現場削下一塊眼皮，張男2次手術左眼臉疤痕攣縮，等於沒有眼臉，嚴重影響視線，差點造成重大傷害。

中地院依重傷害未遂及傷害罪判林男有期徒刑4年、竊盜罪拘役40天。