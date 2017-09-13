岡山重大車禍影像曝光 吳姓司機默認說謊

中山高岡山段車禍6死11傷案，上午再度傳喚吳姓司機，並當庭播放行車紀錄器，吳不再為先前指稱為了閃車造成車禍辯護，間接默認說謊。（資料照，記者黃佳琳攝）

2017-09-13 14:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕中山高岡山段車禍6死11傷案，上午再度傳喚吳姓司機，並當庭播放行車紀錄器，前車駕駛並無違規駕駛，吳不再為先前指稱為了閃車造成車禍辯護，間接默認說謊。

據了解，本月11日深夜，國道1號北上岡山段，發生阿羅哈客運車擦撞護欄，導致6死11傷重大車禍，吳姓司機應訊時指出，為閃避未開後車燈前自小客車，才失控發生車禍，並被檢方依涉嫌業務過失致死、傷害等罪，下令20萬元交保後傳。

檢方對吳嫌持保留態度，為釐清案發當時真相，勘驗行政紀錄器，發現肇事大客車前確有一輛自小客車，但行車速度和行駛路線均正常，也沒有超車等違規情形，並有亮後車燈，認為吳姓司機應訊時供詞不符。

據悉，今天上午，承辦檢察官檢方再度傳喚吳姓司機，並播放播放行車紀錄器，根本沒有如吳先前所說前車違規之事，承辦檢察官詢問他為何如此說，吳則回應「我是這麼認為」，並對紀錄器內容表示沒有意見，訊後被請回。

辦案人員勘驗行車紀錄器後初步研判，肇事大客車原本與前車保持距離，後來可能是吳姓司機疏忽或恍神，導致要撞上前車時才發現，並緊急轉彎而失控衝撞護欄，導致悲劇發生。

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