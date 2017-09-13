農曆7月怪事多？受傷男子見救護車卻往水裡走

自殘受傷男子在水圳裡宛若起乩。（記者蔡宗勳攝）

2017-09-13 14:47

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕莫非農曆7月怪事多，受傷男子看到救護車要救援，竟往水裡走，而且宛苦中邪般在水裡手舞足蹈，救護車趕緊呼叫同事著潛水裝備馳援。

嘉義縣消防局是在今天下午1點55分接獲縣警局通報，指民雄鄉秀林村林子尾有男子受傷待援，結果救護車趕抵現場，該男子竟往水裡走，由於救護車上沒有相關救援設備，呼叫雙福消防分隊帶裝備前來支援。

雙福分隊下午2點40分抵達現場架梯下去救援。