囂張！詐騙集團車手佔ATM狂領錢 員警獲報手到擒來

埔里分局查獲詐騙集團3名車手，起出多本存摺及多張金融卡，現金19萬餘元。（記者佟振國攝）

2017-09-13 14:33

〔記者佟振國／南投報導〕詐騙集團成員顏姓男子與周姓、陳姓少年等3人，陸續在南投縣埔里鎮中山路一帶的ATM提款機提領大量現金，霸著提款機的囂張行徑引起民眾注意，埔里分局員警獲報前往查緝，順利將3人逮捕，起出多本銀行存摺及多張金融卡，及現金19萬元，坦承連續3天在埔里作案，從人頭帳戶提領金額逾80萬元，警方今天訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，20歲顏姓男子與未滿18歲的周姓、陳姓少年擔任詐騙集團車手，昨夜由顏男駕駛租賃車輛載周、陳2人，先在埔里鎮中山路4段的便利超商ATM提款機領錢，少年持不同金融卡多次提領，得手後又轉往其他ATM提領，「霸機」行徑引起機警民眾注意，打電話報警。

埔里分局獲報調派偵查隊、愛蘭派出所員警前查緝，在鐵山路暨大附中前及附近便利商店，發現周姓、陳姓少年分頭提款，顏男則在車上悠閒等候，員警見機不可失，先以警車擋車，顏男見苗頭不對想逃，已被員警團團圍住，只能束手就擒，領款的2名少年隨後也遭逮捕，警方在3人身上起出9本銀行存摺、10張金融卡及現金19萬餘元。

3人向警方坦承因缺錢花用才加入詐騙集團擔任車手，連續3天都在埔里市區作案，短短3天即從人頭帳戶提領詐騙得手的現金逾80萬元，警方將3人移送法辦並持續擴大偵辦。