直行、轉彎機車飆撞 3人重傷命危

兩輛機車扭曲變形，地上散佈零件碎片。（記者張瑞楨翻攝）

2017-09-13 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天清晨發生一起機車與機車對撞的嚴重車禍，管姓男子騎機車載著賴姓女子，行經台中市東區旱溪西路與自由路四段時左轉，與對向直行的陳姓機車騎士相撞，在強大的撞擊力下，連人帶車與零件碎片，以噴射散佈路旁，3人都嚴重受傷，管男與陳男有生命危險，警方調查肇事原因中。

中市警局三分局交通分隊調查，這起車禍的3名傷者，都是年僅20多歲的年輕人，時間是今天清晨1時許，其中，由管姓男子（22歲）騎乘的機車，載著賴姓女性朋友（21歲），由南往北行經上述路段，尚未抵達路口中央，就直接跨越雙黃線往左轉，陳姓騎士（24歲）則是由北往南行，他騎乘的紅色機車，直接撞上管男的機車，撞擊瞬間的強大撞擊力，人車摔往路旁，陳男騎乘的紅色機車，還卡在電燈桿旁，整輛機車嚴重變形，地上遍佈機車零件碎片與血跡，現場令人怵目驚心，管男一度喪失心跳呼吸，3人重傷有生命危險。

警方初步調查，兩輛機車的騎士都有過失，這處路口沒有待轉標誌，機車雖可以直接左轉，但是管男太早轉彎，轉彎時疑似違規切過雙黃線，且轉彎車沒有禮讓直行車就貿然左轉，陳男是直行車，但速度可能太快，煞車不及而撞上，詳細肇事原因仍調查中。