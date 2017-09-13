托運行李藏117公斤象牙 進口男：合法購買

財政部關務署基隆關、法務部調查局基隆市調查站破獲1起非法輸入保育類國外野生大象象牙案，在1名周姓男子的托運行李中查獲4支保育類「現生象」象牙，重117公斤，粗估市值27萬元。（記者林欣漢攝）

2017-09-13 14:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕財政部關務署基隆關、法務部調查局基隆市調查站今天宣布，破獲1起非法輸入保育類國外野生大象象牙案，在1名周姓男子的托運行李中查獲4支保育類「現生象」象牙，重117公斤，粗估市值27萬元，周男辯稱是自己要收藏、裝飾，訊後依違反野生動物保育法移送，並將依貿易法開罰，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。

基隆關六堵分關主任江振文今天表示，60歲周姓男子於8月中從加拿大返台，透過海運託運1只40呎的貨櫃，申報貨名是家具、裝飾品及杯瓶，但貨箱外型大小不一，查緝人員過濾艙單時覺得可疑，出動緝毒犬隊查驗，從一只木箱中發現未加工成型的原生象牙4支，每支長度110公分至186公分不等，總重達117公斤。

江振文說，經送往屏東科技大學檢驗鑑定，確認是保育第一類瀕臨絕種的「現生象」象牙，周男表示象牙是在國外拍賣網站上合法購得，想帶回國內收藏、裝飾，但的確沒有加拿大及我國行政院農業委員會許可輸出、輸入等相關文件。

依據野生動物保育法公告的保育類野生動物名錄，亞洲象及非洲象是「第一類瀕臨絕種野生動物」，相關活體及產製品非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出。

貿易法也規定，民眾需取得輸出國管理機關依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」規定核發的出口許可證，經地方政府初審並轉中央主管機關同意後，始得辦理輸入，在未取得輸出、入許可，規避查緝、矇混闖關，所涉刑責可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

江振文表示，國內走私象牙多以空運夾帶加工後的小型裝飾品，此次透過海運緝獲4支原生象牙，相當罕見，將依法沒入，呼籲國人進口保育類野生動物及其產製品，應注意相關法律規定，不要因一時疏忽誤觸法網。