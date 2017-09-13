嚮往擁有機車 少年自學換電門鎖偷車

李姓少年將偷的機車後照鏡拆掉，反而引起警方注意。（記者何宗翰翻攝）

2017-09-13 14:15

〔記者何宗翰／台中報導〕新竹市一名就讀國中的16歲李姓少年，因嚮往擁有機車，且對改裝機車極有興趣，多次拜託母親買機車給他，但因未成年為被拒絕，日前他上網在YouTube自學修車技術，利用更換電門鎖技巧，在新竹市區竊取一輛機車得手，騎到台中後因沒裝後照鏡被攔查，竊車案才隨之曝光。

臺中市警四分局黎明派出所警員侯懿真、李忠勳，日前傍晚巡經南屯區公益路與龍富路口時，發現李姓少年騎的機車沒裝照後鏡，因此攔停盤查，李姓少年不但不願表明身份，而且對機車來源交代不清，說詞反覆，經M-Police查詢顯示機車為失竊車輛後，將他帶回派出所詢問。

「因為很想要買一輛機車，但媽媽就是不買給我！」李姓少年向警方表示，實在是很想要擁有一輛機車，因此決定上網學習更換電門鎖的技巧，並在拍賣網站下標購買整組的電門鎖，再依廠牌型號尋找路邊下手目標，在新竹市區順利偷得一輛機車，後來就一路照著導航，騎到台中市區來玩。

李姓少年向警方坦承，偷車後將竊來的機車加以改裝，改裝喇叭、土除，並將後照鏡拆下，沒想到拆後照鏡之後反而引起警方注意，落網後對於造成被害人損失，而且讓媽媽擔心十分後悔，詢問後依少年事件處理法移送。