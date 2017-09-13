義大利鑽油男友需要錢！員警妙阻地方媽媽匯巨款

熟女想匯四萬美金，給一名自稱在義大利鑽油的美國男友，遭警方阻止。（高雄市政府警察局授權提供，下同）

2017-09-13 18:20

〔影音新聞／綜合報導〕網路交友真的要小心，不要因為一時的「愛」而沖昏頭！42歲陳姓女子透過手機通訊軟體「微信」認識一名自稱美國人，在義大利從事鑽油業的男子，她到銀行要匯4萬美金給對方，警方獲報到場，發現陳女與美籍男友從沒見過面，僅靠翻譯軟體聯繫，當場苦勸她不要受騙，影片引發眾多網友迴響。

「高雄市政府警察局」FB專頁昨天公開這段員警苦口婆心勸導的短片，掀起廣大迴響。原來陳女與男友是用微信認識，但女子不諳英文，2人僅能靠翻譯軟體溝通。陳女之前已匯過1萬美金，但對方又說財務困難，現在需要再匯4萬元美金給他，「他說等他回來（台灣）才會一起還錢」，但警方一句話回應：「你男友會不會回來才是重點啊！」

警方又質疑，現在美國時間已是凌晨，為何要她挑這時機匯款？女子打斷他說：「義大利！他現在人在義大利！」行員又問：「妳剛剛說美國，現在又說義大利？」女子說，對方是美國人，目前在義大利鑽油，行員無奈回應：「義大利沒有油啦！」

影片中員警最後整理說：「妳現在英文不太好，然後用微信翻譯軟體跟他聊天，他丟位置訊息說他在義大利，找了一個打了是空號的代理人在中國....」他結尾道：「這個故事妳自己聽了不會覺得很難過嗎？我都覺得自己講得有點難受了欸。」

在眾人苦苦相勸下，終於成功打消了女子匯款的念頭，最後員警還說：「比起素未謀面的男友，妳旁邊的女兒才是真的！把四萬美金用在她身上成效最大！」警察的好口條讓女子避免再度被詐騙的行徑，也贏得網友一致好評，影片上線一天，已突破45萬人觀看。

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