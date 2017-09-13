冤！好心警送醉漢返家 竟換來一頓爆打

2017-09-13 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子醉酒，被計程車司機送到中市第三分局正義派出所門口，員警王科閎好人幫到底，送他返回住處，不料，他見到曾有糾紛衝突的鄰居，狹路相逢分外眼紅，竟揮拳爆打王員，被警方逮捕押回正義所，依妨害公務罪法辦，他酒醒之後深感後悔，不斷向警方道歉，宣稱「我不知道自己幹了些什麼事！」

正義所調查，王姓男子（50歲）是在本月6日凌晨3時30分許，被計程車司機載到正義派出所門口，王男當時爛醉如泥，說不出住家地址，司機請警協助，備勤警員王科閎將酒醉王男扶進派出所時，王男醜態百出，情緒不穩、走路跌跌撞撞，甚至一度衝向馬路，警員急忙將其扶他到所內休息，並查詢王男就住在派出所附近，車程僅2、3分鐘。

警方擔心王員返家途中發生意外，遂好人做到底，駕駛巡邏車載王男返家，不料，王員抵達社區大樓時，卻直接躺在管理室旁呼呼大睡，警方只好聯繫王母，一起將王男攙扶到住處。

王男醉酒胡言亂語、大聲叫嚷聲音吵醒鄰居，其中一名鄰居，與王男有糾紛宿怨，王男見到這位鄰居，情緒突然「抓狂」，多次往前衝並辱罵髒話，王員勸阻時，王男竟出揮拳毆打王員，造成王員臉部及手部多處挫傷，在場員警將他依妨害公務現行犯逮捕返所偵辦。

王男上午酒醒之後說，他心情不好而獨自飲酒，可能是酒後想起曾經與警察有過節，才藉酒意攻擊警察，感到很後悔，至於細節部分，他宣稱「不知道自己幹了些什麼事」，警察本基於安全考量，熱心載送酒醉民眾返家休息，卻反而招來暴力對待，全案依妨害公務罪嫌法辦。

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