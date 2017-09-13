涉收「總統鞋」回扣 退休警官收押

2017-09-13 12:41

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警局督察室已退休的黃姓警官與後勤科張姓警官，在職期間涉嫌透過陳姓白手套，洩漏採購案底價與評選委員名單給製鞋廠商宋立文等人，護航廠商得標，再收取回扣，新北地檢署今天凌晨訊後，依涉犯貪污罪、有勾串證人之虞，向法院聲押禁見張男獲准，黃男則獲檢方以10萬元交保。

檢調調查，98年至101年間，新北市政府警察局辦理員警皮鞋、LED手電筒等採購案，宋立文利用名下的鈞雅皮鞋、盈源、篤盛實業有限公司圍標，透過警界關係良好的陳姓商人擔任白手套，行賄時任採購案承辦人的黃、張，並自新北市政府警察局獲取評選委員名單，以利得標。

宋立文有「總統鞋師傅」稱號，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，及不少政商名流都穿過「宋家鞋」。

據了解，新北市警局皮鞋採購案需求約7千多雙皮鞋、LED手電筒採購案1400多支手電筒，黃、張每雙皮鞋收取15到20元回扣，陳姓白手套每雙皮鞋收取50元回扣，LED手電筒每支回扣10到20元，3人初估各收取40萬元不等回扣。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華昨指揮法務部調查局北機站，搜索黃、張及廠商住處等7地，並約談這2名退休警官等人到案說明。

宋立文在內政部役政署101年度皮帶採購案中，涉嫌違約交付中國製皮帶，7月間與兒子一同被檢調約談到案，訊後被依詐欺罪聲押獲准；過程中檢調查出宋還涉入本案，昨展開搜索、約談。宋日前延押獲准。