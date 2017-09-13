涉收「總統鞋」回扣 退休警官收押

2017-09-13 12:41

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警局督察室已退休的黃姓警官與後勤科張姓警官，在職期間涉嫌透過陳姓白手套，洩漏採購案底價與評選委員名單給製鞋廠商宋立文等人，護航廠商得標，再收取回扣，新北地檢署今天凌晨訊後，依涉犯貪污罪、有勾串證人之虞，向法院聲押禁見張男獲准，黃男則獲檢方以10萬元交保。

檢調調查，98年至101年間，新北市政府警察局辦理員警皮鞋、LED手電筒等採購案，宋立文利用名下的鈞雅皮鞋、盈源、篤盛實業有限公司圍標，透過警界關係良好的陳姓商人擔任白手套，行賄時任採購案承辦人的黃、張，並自新北市政府警察局獲取評選委員名單，以利得標。

宋立文有「總統鞋師傅」稱號，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，及不少政商名流都穿過「宋家鞋」。

據了解，新北市警局皮鞋採購案需求約7千多雙皮鞋、LED手電筒採購案1400多支手電筒，黃、張每雙皮鞋收取15到20元回扣，陳姓白手套每雙皮鞋收取50元回扣，LED手電筒每支回扣10到20元，3人初估各收取40萬元不等回扣。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華昨指揮法務部調查局北機站，搜索黃、張及廠商住處等7地，並約談這2名退休警官等人到案說明。

宋立文在內政部役政署101年度皮帶採購案中，涉嫌違約交付中國製皮帶，7月間與兒子一同被檢調約談到案，訊後被依詐欺罪聲押獲准；過程中檢調查出宋還涉入本案，昨展開搜索、約談。宋日前延押獲准。

  • 新北市警局已退休的後勤科張姓警官涉嫌洩漏採購案底價與評選委員名單給製鞋廠商宋立文等人，新北地檢署向法院聲押禁見張男獲准。（記者王定傳攝）

    新北市警局已退休的後勤科張姓警官涉嫌洩漏採購案底價與評選委員名單給製鞋廠商宋立文等人，新北地檢署向法院聲押禁見張男獲准。（記者王定傳攝）

相關關鍵字： 宋立文 採購弊案 退休警官