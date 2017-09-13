連刺10刀還勒頸下藥拷問14小時 前男友被逮起訴

鳳山警分局偵查隊長王春生在旅館逮獲彭姓男子。（資料照，記者陳文嬋翻攝）

2017-09-13 12:31

〔記者黃建華／高雄報導〕21歲彭姓男子不滿交往3年的黃姓女友與他分手，今年6月17日凌晨從北部帶刀南下潛入黃女高雄住處，軟禁女友14小時，期間強逼發生性關係，還拿童軍繩對黃女勒頸，逼問：「妳要自己上吊，還是我殺死妳？」黃女趁隙以通訊軟體向新男友求救，遭彭男發現，怒持尖刀刺女友左頸一刀並搶走提款卡盜領存款。黃女事後自行打119求救，送醫保住一命，高雄地檢署今偵結，依侵入住居、傷害、強制性侵、強盜等罪將彭男起訴，並建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，彭姓男子（21歲）原在超商工作，後失業在家，被害人黃女（21歲）是高雄一所大學進修部學生，兩人都喜歡網路遊戲「英雄聯盟」，3年多前在網路認識後交往，但因分隔南北兩地，感情漸生疏，黃女今年5月間提分手，引發彭男不滿，憤而買兩把尖刀、童軍繩、膠帶，從台北搭高鐵南下找黃女談判。

6月17日凌晨3時許，彭男利用防火巷攀爬潛入黃女位於鳳山區透天厝住家三樓，亮刀搖醒黃女喝令不得出聲，並以童軍繩繞黃女頸部逼問：「我對妳那麼好，為何要分手？」、「是不是交男朋友？」黃女請他不要激動。 期間，彭男強逼黃女與他發生性關係，還逼黃女吃下他平常服用的抗憂鬱藥物，並查看黃女手機，看到黃女與新男友對話內容，情緒失控，拿尖刀在黃女左手掌連劃十刀，幸傷口都不深，另在右大腿劃了一道長十五公分傷口，揚言要她死，不斷精神虐待，後因彭男整夜未睡，疲累抱著黃女小睡一下。

彭男仍一直逼問「為何要背叛我」，「妳要選擇自己上吊，還是我殺死妳？」黃女回說：「如果要死，寧可被勒死，也不要被刺死。」

當天下午5時許，黃女暗中拿手機以LINE向新男友求救「拜託來救我」、「他在我家」，彭男發現奪過手機，立即發送「我開玩笑拉」「只是睡太久腦袋不正常」，企圖掩飾。彭男受黃女求救舉動刺激，憤而持刀朝躺在床上的黃女左頸刺一刀，傷口三公分，枕頭滿是鮮血。後來黃女新男友察覺狀況不對，來電表示「我正帶警察過去」，彭男嚇得搶走黃女的提款卡及手機逃逸，至超商提款機盜領一萬七千元後，逃至苓雅區入住「林森會館」旅館。

黃女被刺殺昏迷約十分鐘甦醒立即報案，警消趕到將她送醫，幸未傷及動脈。警方獲報查出彭男入住旅館，破門逮人，並查扣兇刀，他坦承不甘分手才行兇，全案移送高雄地檢署，法官裁定收押。檢方歷經數月偵查，今將彭男依侵入住居、傷害、強制性侵、強盜等罪將彭男起訴，並建請法院從重量刑。