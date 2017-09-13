虧大了！ 分租土地收2萬元 清理污染卻花77萬元

環保局要求魏姓男子及提供場地的交通公司限期清理但未處理，依法代為清理廢棄物後再向兩造求償清理費。（環保局提供）

2017-09-13 12:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市某交通公司將在永康區大灣交流道旁承租的空地，分租給魏姓男子，卻被魏姓男子違規堆置污泥等廢棄物，遭台南市環保局查獲告發。環保局代為清理廢棄物後，向魏姓男子及交通公司求償清理費用77萬餘元，但魏姓男子去年病逝，因此清理費用全數由交通公司承擔。

環保局表示，100年12月間，某交通公司將停車場南側的空地租給魏姓男子，租約僅簽訂3個月的租期，當時魏姓男子聲稱要堆放回收布料及停車使用。豈料他除了堆放廢布料，還收受來路不明的污泥及桶裝廢棄物，被環保局依違反廢棄物清理法告發，並要求限期改善。

環保局查明桶裝廢棄物來源，要求產源公司將桶裝廢棄物清理完畢。剩餘上百噸廢布料及20餘噸污泥，依規定應由魏姓男子及提供場地的交通公司負責清理。

環保局表示，經要求雙方限期清理但均未處理，即依法代為清理廢棄物，再向兩造求償清理費用77萬餘元，但魏姓男子於105年間病逝，77萬餘元清理費因而全數向交通公司求償。

環保局提醒民眾，出租土地前不僅應問明用途，出租後也應注意土地使用情形，以免遭有心人士不法使用；若發現居家或出租土地附近，常有貨車、怪手頻繁出入或傾倒廢棄物，應立即通報環保局，才能在最短時間內查緝污染行為人，確保自身權益。