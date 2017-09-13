想像女大生是性幻想對象 變態狼公然「騎」機車

台中一名噁心男疑似將精液塗抹在陳女坐墊上，檢方依妨害風化起訴。（記者陳建志翻攝）

2017-09-13 11:50

〔記者楊政郡／台中報導〕「噁心死了」！李姓女大生機車停在租屋處停車棚，106年6月17日一早牽車時，看到機車坐墊、黃色雨衣沾有白白的、不明液體、還有腥味，十分噁心，警方調閱監視器查出當天2分鐘前黎男（24歲），坐在她機車上磨蹭近百下、打手槍，精液射得滿車都是，更噁心的是過程還戴上她心愛的紅色安全帽，李女怒告毀損及妨害風化，檢方認為只是弄髒，還沒有戳破，未達毀損地步，依妨害風化起訴黎男。

起訴書指出，106年6月17日上午7時28分，黎男行經台中市大里區工業一路一處出租學生公寓，發現有一面之緣的李姓女大生機車停在停車棚內，可能李女已成性幻想對象，左顧右盼沒有人，竟掏出生殖器，跨座機車，還戴上李女的紅色安全帽，就在機車坐墊上磨蹭。

磨蹭的過程中還左顧右盼，好像在觀察有無旁人靠近，磨蹭約近百下射精後離去，手上沾到精液還順手擦在坐墊上，十分噁心。

而就在黎男離去後約1分鐘，李女就下樓來牽車，看到不明白色液體，拿起衛生紙擦拭，但越擦越覺得可疑，又看到黃色雨衣也噴到，機車龍頭好像也有，實在不敢想像。

當天他將此事告知男友，男友才想起曾看到一名男子在機車上磨蹭。後來向房東調閱監視器，發現是黎男所為，3天後又看到黎男在門前徘徊，立刻報警逮人。女大生表示，「機車對我來說也是寶貝啊！」事後因覺得太噁心，將雨衣、安全帽都丟掉。

檢察官偵查發現，黎男已有一次類似前科，但沒有就醫，供稱是一時興起，而檢察官認為只是被精液弄髒，未達毀損地步，僅以公然猥褻罪嫌起訴。