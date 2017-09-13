和旺炒股案與炒手勾結 高市警局前副分局長被起訴

2017-09-13 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦和旺炒股案，發現時任高雄市警局楠梓分局2線4星的副分局長黃武璋，涉嫌配合通緝中綽號「Peter陳」的金主陳建霖，依陳建霖的指示放空和旺；黃武璋否認犯行，推稱是聽從陳建霖的投資建議，未被檢方採信；先前黃武璋與其他同案被告一同被追加起訴，但法院認為應另行起訴，檢方今另將他起訴。

檢方調查，劉永祥2006年入主和旺後，與美商Cordish合作渡假村觀光事業，帶動和旺股價大漲，前年2月，股價飆到歷史新高的74元，但事隔2個月後的4月7日，卻突然爆出未與Cordish合作，不僅股價爆跌，還接連爆發違約交割及跳票。

檢方查出，和旺從前年4月21日開始，連跌17根跌停板，投資人紛紛遭套牢，以融資、現股買進的資金高達10億元，不少散戶面臨破產。

北檢前年9月起訴劉永祥等10人，清查劉永祥旗下金流時，發現黃武璋也牽涉其中，且黃與通緝中的金主陳建霖有密切往來，同年11月即發動搜索並約談黃武璋等人到案。

檢方去年將黃武璋追加起訴，併案給當時仍在審理中的高等法院審理，但院方考量陳建霖仍通緝中，還未被起訴，非屬本案被告，認為黃武璋與陳建霖合謀操縱和旺股價的部分，檢方應另行起訴。