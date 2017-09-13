踢傷7歲童胸口臀部 保母判拘役50日

2017-09-13 11:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市1名喬姓女保母，兩年前受託照顧當時年僅7歲的楊姓兒童，因不滿楊童不服管教吵鬧，竟以塑膠玩具球棒毆打楊童手心，還腳踢楊童臀部、胸部成傷，楊母到校發現孩子被虐成傷，憤而驗傷報警，高雄地院一審審酌喬女已與被害人母親達成和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日，如易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，喬姓女子為領有保母人員技術士證之專業保母（案發後已廢止托育服務登記），自104年3月起，以每月新台幣2萬元的代價，接受兒童楊姓兒童（97年次）之母委託，擔任保母，托育時間為星期一到星期五全日托育。

未料，喬姓保母於104年10月13日22時許，在其三民區住處內，因不耐楊童不服管教而吵鬧，竟持玩具塑膠球棒毆打楊童手心，並以腳踢楊童臀部、胸部及背部，致楊童左手、臀部、胸部、背部有鈍挫傷。兩天後，楊童母親於同年10月15日（星期四）中午前往學校探視楊童，因發現其身上有多處傷勢而詢問楊童，經楊童告知係遭喬姓保母毆打所致，遂帶楊童就醫並報警處理。

案經三民警二分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。高雄地院審理時，喬女坦承犯行，法官審酌喬女已與楊母達成和解，全案依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日，如易科罰金須繳5萬元。

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