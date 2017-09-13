求愛女士兵不成竟熊抱摸乳 海軍士官長二審輕判

2017-09-13 11:34

〔記者楊國文／台北報導〕海軍海鋒大隊第一中隊劉姓士官長，因愛慕志願役女士兵小娟（化名），前年利用他擔任值更官勤務之便，向當時值勤的小娟示愛遭拒，竟熊抱小娟，還摸她的胸部、親吻頸部，直到她奮力掙脫才罷手，高等法院考量劉男目前已婚、也有1歲女兒須撫養、母親罹癌，依強制猥褻罪輕判他6月徒刑、可易科罰金18萬元，緩刑5年，還可上訴。

判決指出，30多歲劉姓士官長前年12月間仍未婚，對同單位志願役的一等兵小娟心儀已久，同月8日晚間9時許，劉輪值值更班，查知小娟當晚在基隆和平島坑道值勤，因此離開值勤的中控室跑去向小娟告白。

小娟指控，她婉拒劉姓士官長告白後轉身離去，劉姓士官長突然從她身後將她熊抱，她被劉的舉動嚇到，但仍使勁全力反抗。

小娟控訴，她雖然掙脫劉姓士官長熊抱，但劉仍趁隙以雙手掐摸她胸部得逞，還企圖強吻她，她奮力抵抗不從，劉因此吻到她的頸部，並強拉她坐在他的大腿上不放，因她抵死不從最後才脫身。事後，小娟向部隊長官申訴並提告。

審理時，劉供稱，他真的很喜歡小娟，向她告白時遭拒絕當下很沮喪，一時情緒失控，才會熊抱小娟、摸胸。

高等法院考量劉男已坦承犯行，目前已婚並育有1歲女兒、加上母親罹癌須由他照顧，因此輕判他6月徒刑、緩刑5年。