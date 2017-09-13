國道6死車禍 高雄區監理所將建議修法：強制乘客繫安全帶

肇事車輛慘不忍睹。（記者陳文嬋攝）

2017-09-13 11:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨驚傳今年最嚴重的國道死亡車禍，高雄區監理所成立車禍改善小組，與檢警一同勘驗車禍現場，發現6名死者均未繫安全帶，將建議中央修改法令，全面強制乘客繫安全帶，保障乘客生命安全，隨著國慶連假將至，將強制客運駕駛要求乘客繫安全帶。

國道驚傳6死11傷重大車禍，高雄區監理所邀集高公局岡山工務段等相關單位，成立車禍改善小組，與檢警一同勘驗車禍現場，包括道路狀況、交通設施與事故車輛損壞情況，初步檢視道路狀況正常、事故車輛輪胎胎紋正常、行車紀錄卡無超速情形，初步認定是人為因素造成死亡車禍，但仍待檢警進一步調查確認。

監理所表示，事故車輛車齡剛滿5年，每年需定檢2次，今年3月才定檢合格，預計9月26日進行第二次定檢，不料竟發生死亡車禍，發現6名死者均未繫安全帶，由於車禍撞擊力強大，造成乘客被拋飛車外，釀成6死11傷重大事故。

監理所指出，根據現行道路交通管理處罰條例規範，車內前方無乘客位置依規定要繫安全帶，如車門前後、第一排及最後一排中間位置等，違者可開罰3千至6千元，其餘乘客座位則未強制規定；客運車上需有安全帶設施，否則驗車不會通過，可開罰900至1800元。

不過監理所曾於104年行文各國道客運業者，要求業者加強宣導並提醒乘客搭車繫上安全帶，但發生這起重大死亡車禍，將建議中央修改法令，全面強制乘客繫安全帶，以保障乘客生命安全。

監理所說，隨著中秋、國慶佳節即將到來，將要求業者請駕駛上路前，逐一檢查乘客繫上安全帶，若發現有民眾未繫安全帶，當面勸說安全第一，請民眾繫上安全帶，相信民眾願意配合。