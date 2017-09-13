涉挪用「邱素貞瑜伽天地」2.8億 檢聲請沒收負責人房產

檢調搜索「邱素貞瑜伽天地」八德路的辦公室。（資料照）

2017-09-13 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦「邱素貞瑜伽天地」無預警歇業案，發現負責人陳玉芬涉嫌挪用公司2.8億元資產、逃漏稅637萬元，去年已對潛逃澳洲的陳女發布通緝，並向法院聲請沒收陳女的數間房產和500多萬元存款，至於瑜珈公司的張姓會計和王姓副執行長則因罪嫌不足，今獲不起訴處分。

擁有40年歷史的邱素貞瑜伽天地（C.S.J. YOGA），國內有15家分店，位於台北、桃園、新竹和台中，其中北市有9家以「補習班」立案。

據悉，創辦人邱素貞多年前去世，邱素貞瑜伽天地改由總經理陳玉芬全權負責；去年起，業者開始販售短期、高價課程，事後竟無預警歇業，陳女卻身在澳洲，北檢認為犯案意圖明顯，主動剪報分案。

此外，檢方查出陳玉芬另涉嫌自100年起，挪用公司資產高達2.8億元，部分拿來投資餐廳，還涉嫌逃漏稅637萬元，涉犯業務侵占罪和違反《稅捐稽徵法》，但陳女卻以照顧丈夫為由，滯外不歸。

北檢去年4月指揮調查局搜索陳女辦公室等處，查扣該公司會員登記資料及帳冊進行比對，釐清負責人有無捲款潛逃等不法，並以證人身分約談2名負責公司財務的職員說明，訊後請回。