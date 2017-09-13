遭疑詐保 癌男老爸拿嘸身故保險金

2017-09-13 11:26

〔記者吳政峰／台北報導〕新北劉男罹患膽管癌，104年以受雇弟弟公司為由加入勞保，1個月後腫瘤破裂身亡，劉父向勞保局申請逾百萬元的死亡給付和喪葬津貼，但勞保局查出劉男的工作紀錄疑為假，醫師也指「加保時應無法勝任一般工作」，因而認定他沒有實際工作，拒絕給付。

劉父指出，大兒子（劉男）104年9月26日起任職於小兒子的電腦公司，26、27日為週六日，28日是中秋節，29日為颱風假，因此等到30日才向勞保局提出「勞工保險加保申報表」，並請求將加保日期追溯至26日獲准。

劉父表示，劉男任職後旋即南下高雄出差，29日腹痛至高醫大看診，在此之前未在台北任何醫院看過病，無帶病投保，勞保局應給付相關費用116萬9105元。

勞保局查無劉男的出勤紀錄，認他未實際工作；特約醫師則調閱就診紀錄及病歷審查，得悉劉在高醫大曾自述「腹痛1星期、血尿2星期」，據此簽具醫理見解「依病程描述，26日加保時，身體狀況無法勝任一般勞作」。

勞保局依調查結果與醫理見解，取消劉男的勞保資格，否准劉父的申請；劉父認為出勤紀錄不能抹滅兒子去高雄出差的事實，赴台北高等行政法院提告。

劉父稱兒子9月26日去高雄一間麵包店裝設監視器，要求傳喚麵包店的3名員工作證，但3人出庭時，未交代劉男的具體工作內容，證詞的時間點也有明顯出入，其中2人表示與劉男認識僅3日，卻分別前往探病與北上參加他的告別式，法官認為超乎商業往來情誼。

劉父還出示劉男的10月薪資表，上寫著「出差補貼5000元、國內住宿費2萬1000元」，想證明僱傭關係，但法官發現，劉男從9月29日（看診日）至10月21日（死亡日），均住院治療，何以有出差津貼跟住宿費？

綜上，法官認為劉男是29日發病，30日才投保，工作事證不實，勞保局有理，駁回劉父之訴，可上訴。