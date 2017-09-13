帶賽！豬隊友連累 通緝犯毒品露餡

2017-09-13 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓、周姓兩名同齡年輕人集資7萬元購買毒咖啡包及梅片等毒品，日前共乘一輛自小客因任意變換車道被攔查，警方查出周男目前因毒品等案遭通緝進一步檢視車內，結果反讓藏放車內的毒品一併露餡，氣的廖男大罵，載到通緝豬隊友被連累，真的是很帶賽。

台中市警局保安大隊第一中隊當天巡經西屯區文心路、河南路口，發現一部自小客任意變換車道且後車燈未亮攔查，結果車窗一搖下就聞到車內飄出濃濃的K他命味道，要求21歲的廖姓駕駛及副駕座的同齡周男下車接受盤查，警方查出兩人都有毒品刑案紀錄，周男目前更因毒品及過失傷害罪遭台中地檢署發佈通緝，隨即連同車輛一併開回警局釐清。

警方再次檢視車內，果然在副駕駛座前方置物箱內找到咖啡包3包（重9.81公克）、K他命1包（重49.92公克）及20包梅片包（重33.37公克），經以毒品試劑初篩發現咖啡包含有安非他命成分，梅片包裝的混裝粉末同樣有安毒成分，此時廖男臉色鐵青不斷責怪周男說，要不是你被通緝帶賽也不會引起警方注意，反到讓車內的東西露餡。

2人在警訊中供稱，因為一時好奇，想說買比較多比較便宜，還可拿來開趴用，才會一次集資7萬元在夜店內向人購買，未料才用過一次就被查獲，這下虧大了；警方則不斷勸誡兩人，這種混裝毒品喝多了會使濫用者產生幻覺、攻擊性甚至暴力及自殘行為，還是趕快戒了吧，訊後全案依毒品罪嫌送辦，同時將周男解送歸案。

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