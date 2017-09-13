一心想當軍人 奈何體檢就是沒過

2017-09-13 10:42

［記者楊政郡／台中報導］陸軍王姓中士班長105年12月到高雄步兵訓練中心受訓，但因體檢報告狀況差，怕日後無法參與體能測驗而無法結訓，竟竄改個人體檢表，把原本較嚴重的改為不嚴重，106年3月準備持該變造體檢表參與3000公尺體能測驗，但被醫官識破，當場阻止他體能測驗並移送憲兵隊偵辦，台中地檢署依偽造文書起訴。

起訴書指出，王姓中士班長105年12月至高雄步兵訓練中心受訓半年，受訓期間因未參與體能測驗，無法結訓，而無法參與體能測驗是因個人體檢報告屬於高風險，屬於追蹤管理分級，如「總膽固醇偏高、三酸甘油脂偏高，低密度膽固醇偏高，宜多運動及減少動物性脂肪攝取，屬於門診追蹤檢查，建康管理第二級」，需預約回診。

而個人這種身體況狀況，是無法參加體能測驗，他就無法結訓，王男竟在106年3月23日前數日，在該訓練中心透過國軍台中總醫院網站下載個人「104年體檢報告表」，將原本「總膽固醇偏高、三酸甘油脂偏高，低密度膽固醇偏高，宜多運動及減少動物性脂肪攝取，屬於門診追蹤檢查，建康管理第二級」。

竄改成僅有「血液發現異常」一項，屬於一級自我管理，列印出體檢表後，106年3月23日下午進行3000公尺體能測驗，他持變造體檢表交給軍事醫官，但醫官當場調閱往日體檢紀錄，發現竄改而查出上情，阻止他體能測驗並移送憲兵隊偵辦，檢察官依偽造文書起訴。