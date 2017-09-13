台啤前總教練閻家驊涉賭 獲緩起訴須上繳百萬

閻家驊涉及簽賭，台北地檢署考量閻認罪，今將他緩起訴，期限1年6月，須繳100萬予國庫。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-13 10:13

〔記者謝君臨／台北報導〕超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊前總教練閻家驊，涉嫌自104年起，利用「天下運動網」簽賭國內外賽事，甚至在其擔任瓊斯盃領隊期間，涉及瓊斯盃簽賭，今年2月被檢方依涉犯賭博罪諭令50萬元交保；台北地檢署考量閻認罪，今將他緩起訴，期限1年6月，須繳100萬予國庫，並在1年4月內，擔負義務勞務120小時，須帶球員進行反賄選、司法保護、法治教育宣導。

至於涉嫌操縱瓊斯盃，涉及詐欺部分，則罪嫌不足不起訴。

檢方調查，103年間，組頭蔡政倫與綽號「小柯」的男子共謀賭博牟利，由小柯提供「天下運動網」的管理者帳號、密碼給蔡政倫，蔡則藉此經營國內、外各種運動賽事的簽賭下注，如簽中，可依簽注金額獲取賭盤賠率之彩金，如未簽中，則賭資的95％ 歸蔡政倫所有。

104年11月，蔡政倫被新北市海山警分局持搜索票查獲，去年5月被依賭博罪判處3個月徒刑，可易科罰金確定。

警方清查帳冊後，發現閻家驊涉嫌自104年起，利用「天下運動網」簽賭美國職籃NBA、職棒大聯盟MLB等賽事，時任37屆瓊斯盃男子籃賽領隊的閻，甚至還涉及瓊斯盃賽事簽賭，警方將閻家驊函送新北地檢署偵辦，去年3月，新北檢移轉給北檢，承辦檢察官陳映蓁發交刑事局調查。

今年2月8日，北檢指揮刑事局搜索閻家驊、蔡政倫住所等6處，並以被告身分約談閻、蔡到案，為釐清2人金流，另約談閻的盛姓女友及蔡妻作證，檢方訊後依涉犯賭博罪諭令閻50萬元交保，盛女、蔡女請回，蔡政倫則因未到案另行拘提；事後，閻辭去總教練一職，強調是個人行為，靜待司法調查。