桌球教練性侵猥褻4女學生 二審改重判7年

2017-09-12 23:43

〔記者王俊忠／台南報導〕如此狼教練，令人不齒！雲林一所小學的桌球隊男教練，涉利用小女球員對他的尊重與信任，先後帶5名女球員到汽車旅館，還對其中4名未滿14歲的女球員性侵或猥褻。二審依對未滿14歲幼女性交與猥褻罪名合併判狼教練7年徒刑。

據了解，一審原判男教練5年徒刑；二審改合併重判7年刑。這名桌球教練是工友兼任，事件發生後已被校方辭退。

判決指出，這位桌球男教練年約60歲，在雲林一所小學擔任桌球隊教練，5位未滿14歲的A姓、B姓、C姓、D姓與E姓女學生都是他指導的球員，他竟利用試穿球服、假借收隊員為乾女兒，要加強訓練等名義連續帶這5名少女到摩鐵開房間。

105年5月14日近午，男教練開車載C姓、D姓2位女球員到雲林一家摩鐵房內，他以教C女按摩胸部為由，拉C女的手摸捏C女的胸部，再親吻C女嘴巴。105年7月19日下午，男教練開車載E姓女學生到摩鐵，他先與E女舌吻，接著讓女學生躺在床上，他手摸、口舔女方胸部，再伸手撫摸女方下體猥褻。

105年7月26日下午，男教練再開車載C女到摩鐵，這次更大膽摸女方下體、舔其胸部，還用手指進入對方陰道口性交。同年8月8日中午，男教練換載A姓、B姓兩位女學生到摩鐵，他先讓A女去洗澡、拉B女的手摸捏B女胸部按摩；待A女洗完澡，他又叫B女去洗澡，再拉A女的手摸捏A女胸部按摩，並先後與2女舌吻猥褻。

C女告訴法官，男教練平日對她與球隊都很好，球員只要有事情，教練都會幫忙，像父親一樣照顧隊員。但當獲悉教練否認對她性侵的說法，她當庭哭泣不止、無法言語。法官認為顯示出C女確因此事心理受到很大創傷，女學生說男教練對她性侵下體的情節，並非憑空杜撰。