9/12 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-09-12 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月12日）開獎的第106000077期大樂透，頭獎摃龜；第106000218期今彩539，頭獎開出2注，可得獎金800萬，分別由新北市的「大峰彩券行」與高雄市的「金宸彩券行」開出。

第106000077期大樂透中獎號碼為：「07、23、29、36、45、49，特別號：14。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共28注獲得，每注可得6萬3504元；肆獎共92注獲得，每注可得1萬2424元；伍獎共1578注獲得，每注可得2000元；陸獎共2066注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬293注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6131注獲得，每注可得400元。

第106000077期49樂合彩中獎號碼為「07、23、29、36、45、49」，四合摃龜；三合共66注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2293注中獎，每注可得1250元。

第106000218期今彩539中獎號碼為「09、10、17、22、26」，頭獎2注獲得，可得800萬；貳獎共182注獲得，每注可得2萬元；參獎共7231注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2363注獲得，每注可獲得50元。

第106000218期39樂合彩中獎號碼為「09、10、17、22、26」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共107注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3576注中獎，每注可得1125元。

第106000218期3星彩中獎號碼為「426」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000218期4星彩中獎號碼為「0725」，正彩共27注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見