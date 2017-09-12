客家圓樓通高鐵人行步道 竟成偷車賊脫逃路線

2017-09-12 21:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓停車場，鄰近高鐵苗栗站，苗栗縣政府開闢一條人行步道，連接停車場與高鐵站，方便旅客搭車、取車，因步道寬度可容納一輛小客車通行，竟成了宵小偷車離去的通徑。縣府表示，會在人行步道增設車阻，加以防範。

高鐵苗栗站通車後，停車需求增加，高鐵苗栗站也規劃有委外停車場，採計時收費，每小時30元、當天最高180元。

不過，高鐵苗栗站旁，也有縣府客家圓樓的停車場，機車免費停放，汽車採單日記次收費，小客車每次50元、大客車每次100元，較高鐵苗栗站的停車場便宜，也吸引旅客選擇停放。

雖客家圓樓停車場在高鐵苗栗站「隔壁」，但之間並沒有通道相連，停在客家圓樓停車場的旅客，得由停車場出入口，沿著街廓人行道，走一段ㄇ字型、500公尺路途，才會到高鐵苗栗站。

縣府考量便民，辦理「客家圓樓臨時停車場連接高鐵苗栗站人行步道工程」， 從客家圓樓停車場內，開闢一條90公尺長的人行通道，讓旅客能從停車場直達高鐵站後門，於去年4月完工。

不過，客家圓樓停車場於昨天下午，發生一輛小客車失竊案，警方調查發現，竊賊沒有經過收費停車場收費閘門，而是經由寬度足以供小客車通過的人行步道，再沿著高鐵苗栗站旁離去。

客家圓樓停車場管理單位為縣府文化觀光局，局長林彥甫表示，失竊車輛已於今天在苗栗市尋獲，會迅速增設車阻，加以防範，也避免其他投機取巧的行為。