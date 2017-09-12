男控「老鼠會」女掌門 吸金逾兩億

2017-09-12 21:04

〔記者楊政郡／台中報導〕「老人互助會」吸金模式，在台中有死灰復燃趨勢，還搖身一變，掛上宗教帽子、行善發財為幌子，繼續吸金！日前有受害人向警方報案，他自己明知這是老鼠會，想說「賺了就走」，沒想到騙術一再翻新，他指控吳姓女子自稱掌門，已經吸金超過兩億，警方根據受害人提供資料，還在釐清了解中。

被害人指稱，吳女的核心幹部說，「只要投資4萬9800元，再拉6個人投資同樣的金額，每人可抽頭8800元，照這種制度繁衍下去，組織從第一代、第二代、第三代，18個月內完成三代完整組織，第一代的7人可共享450萬元利潤」，被害人自稱，他一心想當第一代的頭，想說賺了錢就走人，哪裡知道他卻是一直被壓榨的老鼠！

被害人說，承諾都是謊言，任何一代老鼠都分不到錢，就是要他們一再拉人繳費而已，他們會說「沒有新會員進來怎麼讓你們領錢？你們要安撫好你們拉進來的新會員，讓他們繼續拉人，才會產生利潤」。如果會員吵，女掌門就稱：「錢都拿去做善事，救濟貧苦的弱勢者」。

後來吳女又聲稱與台灣知名生技公司合作，將在中國發展，拉中客來台灣做「幹細胞抗衰老全臉療程」，今年3月25日成立「首皇互濟集團」，又是另一套獎金制度，但仍然是核心幹部才領到錢，他們決定舉發，不願意再當別人的老鼠，警方已受理調查中。