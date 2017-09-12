BMI32.6…過重男拚從警 筆試過關體檢卡關

2017-09-12 19:59

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓男子去年通過警察人員四等特考初試，卻因身體質量指數（BMI）32.6高於標準28.0，過重而無法參加複試；張男認為，BMI過高與是否適合從警無關，向台北高等行政法院提告。法官援引世界衛生組織發布「全球肥胖防治及流行學」報告，列出18種與肥胖相關疾病，指考試院訂定標準篩選有其合理性、必要性，判張敗訴。

張男一心想從警，去年報考四等特考，8月收到筆試錄取通知，開心辦理體格檢查，未料體格檢查表第二項「體格指標項目」達到32.6（BMI），高於標準，經審查判定為不合格，依規定不得參加複試。

深受打擊的張男提起訴願，要求重新測量BMI，但被考試院駁回，改赴北高行提告，主張BMI值無法有效篩選錄取人員，且有限制人民工作權與就業歧視。

法官指出，衛生福利部定義BMI值介於18.5到24為正常，24到27為過重，27以上屬於肥胖，肥胖者較可能有潛在慢性病，不利考試錄取人員教育訓練與高壓力的警察工作，而警察考試規則放寬男生為18到28，符合比例原則。

法官認為，世界衛生組織臚列與肥胖有關的疾病極多，有糖尿病、膽囊疾病、血脂異常、胰島素阻抗、睡眠呼吸中止症等等，而且研究指出，BMI超過25後，每增加1單位，相對所有原因死亡率風險增加9％。

法官列出18種與肥胖有關的疾病，認為考選部制定的BMI標準有助篩選適格警察人員，維護公益手段符合必要性、合理性、功能性、張男主張無理，判他敗訴，可上訴。