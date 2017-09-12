限制出境無限期？ 法界籲修法

2017-09-12 19:35

〔記者張文川／台北報導〕你知道嗎？法院、地檢署常對刑案被告、嫌疑人採取的「限制出境」強制處分措施，在刑事訴訟法中，竟隻字未提；且限制出境沒有次數、期限的限制，檢察官只要一通電話給移民署，就可限制某人出境，有侵害居住遷徒自由的違憲疑慮；中華人權協會今舉辦「限制出境處分的合憲性檢討」座談會，呼籲修法，將限制出境的要件、程序、期限入法。

前立委林光華所涉中藥商公會行賄案，纏訟10餘年官司未定，林被境管逾10年，16度聲請解除出境，日前終獲高院裁准，但最高法院今天撤銷發回更裁。

民進黨立委蔡易餘在座談中指出，過去4、50年，司法界長期漠視、輕忽出境管制對於人民居住遷徒自由權的侵害程度，檢方在偵查中未受任何節制，即可直接對名人或企業家祭出限制出境，常常一限就是5年、10年，欠缺「期限」、「次數」的限制，也缺乏法官的審查，有修法的必要。

蔡說，下會期將推動修法，設計限制出境的正當法律程序與架構，讓法律更加嚴謹，初步構想是，偵查中的限制出境，應規定以4個月為限、可展延1次，審判中則是以6個月為期，這樣也能督促檢察官的辦案效率。

前監委李復甸指出，大霸電子創辦人莫浩然，因涉內線交易案而被限制出境，官司打10年始獲判無罪確定，但這10年只因限制出境4字，讓他無法赴中國處理競爭黃金期的手機事業，錯失產業發展的時機，無罪定讞後也未獲任何補償；李說，限制出境沒有法源依據，檢方常以限制出境、出海為壓迫手段，侵害人民的居住自由，應將限制出境入法供遵循。

律師李永然表示，司改國是會議針對檢察官偵查中的強制處分權，認為應重新檢討、修法解決拘提與限制出境的問題，長時間影響人民權利的限制出境，應修法融入「法官保留原則」，避免檢察官恣意濫權。

律師尤伯祥則是從轉型正義的角度發言，戒嚴時代還有「限制入境」的黑名單，役男也全被限制出境，棒球名將李居明小時候就曾說出「要當國手，才能在當兵前出國玩」；直到解嚴後，大法官多次趨向於自由開放的釋憲文，宣告人民有居住、遷徒的自由，彰顯轉型正義逐步滲入司法。

尤伯祥說，至今仍有部分檢察官，以限制出境的手段惡整當事人，多是基於鎖國戒嚴心態，活生生、血淋淋的案例所在多有；他說，目前的限制出境處分，違反「授權明確性」原則，完全沒有時間與期效的上限規定，有必要修法將它明確化。

律師黃介南指出，限制出境現制欠缺事前陳述意見，書面附記理由通知等正當法律程序要件，應予修正，他並建議對涉犯最重本刑3年以下的被告，不得限制出境。