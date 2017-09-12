泰山明年起歸林口分局管 地方連署怒吼「不方便」

2017-09-12 19:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府警察局林口分局將於明年1月成立，屆時林口、泰山區都納入管轄，不過因泰山到新莊分局需10多分鐘車程，到林口分局則須上山，車程也加倍，造成民眾不便，市議員賴秋媚與泰山17里里長揚言連署抗議。新北市警察局回應，成立林口分局是考量警力平衡分配，民眾日後仍可就近到泰山區派出所洽公，權益不受影響。

目前新莊、泰山、林口區都由新北市警察局新莊分局包辦，轄區總人口數逼近60萬，身為「超級警分局」的警力負擔沉重，因此近年朝「分流」規劃，讓林口、泰山自立門戶為林口分局，新莊分局轄區人口數也可降低至40萬。

賴秋媚表示，泰山民眾到新莊分局只要10多分鐘車程，到林口則要走泰林、大科路等山路，路途危險且多了近2到3倍距離，「把警察的方便建築在泰山人的痛苦上」。賴秋媚更說若警察局執意硬幹，不排除刪掉林口分局的預算。

泰山義學里長陳和榮說，年初召開說明會時，泰山全數里長都強烈反對，沒想到警局無視地方意見，若泰山改歸林口分局管，不但民眾洽公、報案路途變遠，里長關心里民陳情案件、鄰里巡守隊開會也變麻煩。

陳和榮還說，將來溫仔圳重劃區開發後，泰山人口也將倍增，乾脆也成立泰山分局，才能確實照顧到泰山民眾。

新北市警察局解釋，新莊分局轄區涵蓋人口數過多，勢必「瘦身」，才能有效調配警力，他強調現在不少業務都已E化線上處理，包括良民證、刀械許可、集會遊行、交通事故初步分析研判表、護照掛失等七項申請作業，民眾就近至派出所辦理即可，不必特地跑一趟林口分局。