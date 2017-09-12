岡山車禍》駕駛超速釀禍？ 檢警：車速約120公里

2017-09-12 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕阿羅哈客運昨天深夜在國道一號北上岡山段發生6死11傷的重大車禍，肇事的吳姓司機今天訊後依業務過失致死罪嫌送辦，雖然駕駛聲稱當時是因前方突然出現一輛沒開燈的小客車，但有媒體消息指出，檢警查出事發當時，客運車速約120公里，超過出事路段限速的110公里，但仍需再進一步釐清，才能確認有無超速情形。

國道一號岡山路段昨晚11點多發生阿羅哈客運擦撞護欄，造成6死11傷意外，38歲的吳姓司機在經包紮治療後，在應訊時指出，他駕車由高雄出發到台北，從岡山交流道上了中山高速公路，才走了約1公里前方突然出現一部沒開車燈的自小客車，來不及剎車就直接閃避，醒來時自己已經在車道上。當時在車上的另一名甘姓乘客（49歲）也指稱，當時他也看到一輛未開燈的小客車出現在客運車前方，駕駛為了閃避，才會不慎失控撞車。

《蘋果日報》報導，檢警初步查看肇事客運的行車記錄器，發現肇事客運在事發前時速約為120公里，超過出事路段限速的110公里，但仍需再進行詳細判讀，才能確認有無超速情形。

報導提到，吳姓司機供稱，案發當天他凌晨4點下班，睡到早上7點後，下午1點去吃中餐，下午4點再睡回籠覺，晚上9點才出門準備上班。檢警將向阿羅哈客運調取出車班表進行比對，了解有無疲勞駕駛肇事的狀況。