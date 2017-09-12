臉書罵情敵「Gan Lin Nia」？硬拗「只能喝了」

2017-09-12 19:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕看到「Gan Lin Nia」，你會想到台語的三字經，還是台語拼音的「只能喝了」？

新竹徐姓女子不滿李姓同事跟前夫往來密切，即便李女事後道歉，徐女仍上臉書公然嗆她「土匪一樣的行為」、「Gan Lin Nia」，徐女雖向檢警辯稱這三個英文拼音是台語「只能喝了」，不是三字經，要檢警「別想歪了」，然檢方發現全篇都以國語書寫，何必就台語「只能喝了」突兀地以英文拼音呈現台語，根本硬拗，新竹地檢署上週仍依公然侮辱罪嫌起訴徐女。

檢警調查，徐女與李女為同事關係，因李女先前與徐女前夫往來密切，徐女因而心生不滿，李女以電子信箱寄送道歉郵件給徐女。

沒想到徐女仍怒氣難消，去年12月在臉書上公開發表文章，提到「土匪一樣的行為」、「Gan Lin Nia」（音譯「幹你娘」），並將李女道歉郵件，連同寄件人李女姓名文字內容全部截圖，一併發表於該文章內，足以貶損李女社會評價，李女憤而提告。

徐女向檢警坦承在臉書上公開發表上開文章，但矢口否認公然侮辱，辯稱純粹是情緒抒發，沒有針對任何人，她覺得她的感情掉了，才會發表這些話。至於「Gan Lin Nia」是「只能喝了」的台語，並非台語的三字經。

檢方認為，刑法上的公然侮辱罪，是指侮辱他人，所謂侮辱，係指直接對人詈罵、嘲笑或其他表示足以貶損他人評價之意思，無論以明示、暗示、隱喻、雙關方式為之，均無不可。

檢方認為，「幹你娘」與「只能喝了」二者台語發音雖有相似之處，然非全然不可區分，「Gan Lin Nia」發音上仍較符合「幹你娘」，且從徐女的文章來看，通篇均為國語，若其所辯為真，實無需特別單就「只能喝了」一句以英文拼音繕打，足見其真意實為「幹你娘」，其所辯顯為臨訟卸責之詞。全案依公然侮辱罪嫌提起公訴。