航警局警員當小王 偷查人妻個資再上床

2017-09-12 19:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警政署航空警察局蔡姓警員，對求學時結交的前女友小惠（化名）念念不忘，竟藉職務之便，以警用電腦偷查小惠個資，順利聯絡餐敘後，明知小惠已為人妻，仍發生4次性關係，小惠丈夫發現有異抓包，新竹地院上週依妨害秘密與妨害家庭罪判刑4月，易科罰金12萬元。

判決書指出，未婚的蔡姓警員一直對求學時的前女友小惠念念不忘，為聯絡她參加餐敘，竟於104年11月4日，在桃園市大園區航警局內，以「M-Police」電腦查詢系統，查詢小惠戶籍資料、駕駛執照紀錄、駕駛違規紀錄等個資。

蔡員取得小惠戶籍地址後，LINE給蕭姓女友人，供蕭女聯絡小惠辦理餐敘。餐敘時，蔡員明知小惠已婚，卻與舊愛再度擦出火花。

小惠坦承與蔡員發生性行為，但當初曾好奇問蔡員，雙方失聯已有一段時間，她也已為人妻，為何還能知道她的戶籍地址？蔡員面對昔日心中的女神，坦承是因太思念舊情人，才查詢其戶籍地址等個資，並提供給蕭女代為聯絡。

蔡員這番說法，反倒感動了小惠，在久違的餐敘之後，雙方感情進展神速，去年3月至6月間，分別在蔡員住處、嘉義市與竹市煙波飯店等地發生4次關係，其中在煙波飯店更是連兩天床戰。

直到小惠丈夫發現異狀，追問下才知妻子出軌，而且小王竟然是警察，怒提告訴。小惠告訴檢方，她十分後悔，一心只想回到丈夫身邊，斬斷這段錯誤的出軌，因此告訴丈夫她與蔡員發生姦情的詳細經過，只求丈夫重新接納她；事後小惠丈夫撤回對她的通姦告訴，檢方另對小惠不起訴處分。

法官審酌蔡員職司航空警察局警員工作，對於涉及個人隱私戶籍、駕駛執照及駕駛違規紀錄資料等應秘密資料，本有保守秘密義務，竟因私人情誼故意洩漏，足認其知法犯法，除侵害個人法益外復侵害國家法益；又其明知小惠為有配偶之人，仍未尊重婚姻關係而與其相姦，已破壞其配偶對婚姻之信賴及家庭生活圓滿，致配偶及其家人受有相當程度精神上痛苦，且迄今仍未與告訴人和解，未能獲得其原諒，因此依妨害秘密與妨害家庭罪判刑4月，易科罰金12萬元，以資懲儆。