網咖吸收大學生當車手 3個月取詐款300萬

高市刑大查獲車手集團，將林男（前排左1）、王男（前排中）、江男（前右）及劉姓少年依詐欺罪嫌移送法辦。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-12 19:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕沉迷網咖的王姓科大生加入詐騙集團當車手，發現錢好騙，竟找來學長和高中學弟打工，今年5月至今，輕鬆騙取近百被害人300萬元，高市刑大兵分多路赴台中逮4嫌，車手劉姓少年因車禍坐輪椅，警方上門時只能乖乖就逮。

王姓科大生和學弟落網後，辯稱只是為了多賺些零用錢，才幫不明人士「代收包裹」，不清楚對方竟是詐騙集團，刑大偵五隊幹員反質疑車手嫌犯「正常工作豈那麼好賺？」嫌犯聽後啞口無言，無言以對，訊後警方依詐欺罪送辦。

刑大今天指出，今年6月間美容業蘇姓婦人（50歲）接獲詐騙集團電話，誆稱其帳戶已成洗錢帳戶，將凍結帳戶，要求先領出45萬元，再把錢放入機車置物箱內，約定時間將車鑰匙掛在車上，指示車手前往取款，詐騙集團仍不放過蘇婦，隔天詐騙集團再來電揚言監管帳戶。

被害人終於察覺被騙報警，並配合警方釣出紀姓車手，將他逮捕擴大偵辦，刑大追出車手頭疑為江姓男子（22歲），他經常出入網咖，認識台中私立學院王姓大學生（18歲），吸收當詐騙集團車手，唆使他找同校林姓學長（21歲）及高中學弟劉姓少年（17歲）加入。

4名車手自5月起搭高鐵全台領詐款，取走近300萬元，王姓科大生坦承每次可分得3000至5000元，刑大昨赴台中梧棲、沙鹿地區，追捕以江男為首的車手集團，警方表示4嫌平日都在打工，並兼差車手，因發現車手工作輕鬆，才會拉學長、學弟加入，詐騙所得都花在購買手遊點數。

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