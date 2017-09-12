商標近似swatch 蘋果iWatch只可註冊電腦類別

2017-09-12 18:57

〔記者王定傳／新北報導〕102年間，蘋果公司向智慧財產局申請註冊「IWATCH」商標，使用在手錶、電腦、磁碟機等類別上，但因為與瑞士知名手錶「swatch」商標近似沒過關，蘋果提出行政訴訟。智慧財產法院認為，兩者確實近似近似，恐造成混淆誤認，判不得註冊手錶類商標，不過，考量「swatch」並未使用在電腦、磁碟機類別上，判「IWATCH」可註冊此類別。

判決書指出，蘋果公司於102年間申請註冊商標，指定使用在「電腦；磁碟機」、「手錶；時鐘」等類別上，智財局認為，「IWATCH」與「swatch」近似不准註冊，蘋果不服訴願也被駁回，因而提出行政訴訟。

合議庭認為，「swatch」已是著名商標，與「IWATCH」近似，雖近似程度不高，不過，兩者指定使用的產品類別高度相似，且「swatch」具有相當的先天識別性，使用於鐘錶類商品，消費者較為熟悉，恐有混淆誤認之虞。

不過，「swatch」並未使用於電腦、磁碟機類別上，相反地，蘋果「I」系列商品如「IPHONE」、「IPAD」等，全球銷售量及範圍甚廣，為我國相關消費者所熟悉，「IWATCH」也具有相當識別性，並無攀附「swatch」意圖，消費者可區辨二者不同，無減損「swatch」商標信譽之虞；可上訴。