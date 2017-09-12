岡山車禍》深夜搭車驚魂負傷 乘客忙亂中互助逃難

阿羅哈客運昨深夜在國道一號北上岡山段發生6死11傷的重大車禍。圖為檢察官在針對事故車輛調查事故起因。（記者黃佳琳攝）

2017-09-12 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕阿羅哈客運昨深夜在國道一號北上岡山段發生6死11傷的重大車禍，受傷乘客大多餘悸猶存，不願接受媒體受訪，不過在當時的一片混亂中，也有乘客雖然到現在還是很驚慌，但車禍當下被驚醒後，也不顧頭部及手部受傷，陸續協助3名乘客逃到車外。

發生事故的車輛是在昨晚11點30分從高雄北上，但剛從岡山交流道載完2名乘客後不久，在經過原岡山收費站後就發生事故，讓原本行駛在外車道的車輛失速，向內車道行駛了66公尺，撞上了內車道護欄後，又向前滑行115公尺才停止，當時車上滿載16人，其中6人在車輛撞擊內側護欄後，車身激烈左右搖晃被拋出車外慘死。

《中央社》報導，其中一名張姓乘客是在台中擔任廚師，昨晚原本要搭車返回台中，沒想到卻遭遇這起事故，她回憶事故當下，最先是聽到有女乘客發出尖叫聲，接著遊覽車左右衝擊劇烈搖晃，「一片尖叫聲中，我看到有人從我面前飛出去車外」。在車內陷入一片漆黑時，她高喊「趕快跑」，並跟著1名敲破車窗的男乘客爬出車外，之後再幫忙將1名滿臉是血的婦人拉出車外，她們隨後都被送往高雄榮總急救。

另一名26歲的何姓乘客則是在昏睡中被強烈晃動驚醒，一睜開眼就看到車內玻璃碎裂，乘客驚聲尖叫，在一片危亂的狀況下，他顧不上自己頭部及手部受傷，陸續協助3名乘客逃到車外，之後被送高雄長庚醫院急救後，幸無大礙，他謙稱自己只是皮肉之傷，「只要還有力氣幫人家，我不會吝惜。」不過事後回想，其實還是很驚慌。