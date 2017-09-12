前省主席林光華第16度聲請出境 最高院撤銷發回

2017-09-12 17:30

〔記者項程鎮／台北報導〕民進黨籍前台灣省主席林光華被控收中藥商賄款，遭限制出境4年、先前15次聲請解除境管均被駁回，日前第16度聲請終獲高等法院同意，高檢署不服提抗告，最高法院今天裁定發回，高院下午發布訊息，表示高院更三審將於本月26日審結中藥商賄款案並宣判，屆時一併處理境管案。

林光華是民進黨籍客家大老，曾任立委、新竹縣長、台灣省主席，被控立委任內收受200萬、修法護航中藥商免試取得調劑權，遭特偵組起訴，高院更二審判林7年6月徒刑，經最高法院撤銷發回，更三審將於本月26日宣判。

林光華不滿遭限制出境，從2013年8月到今年5月，15次聲請解除境管，都遭駁回，林出境理由五花八門，包括：赴中國及海外參加客家會議、赴烏克蘭接受幹細胞治療糖尿病等。

2013年8月高院更二審審理時，特偵組函覆指情資顯示林有逃亡之虞，因此遭限制出境、出海迄今，林不滿判刑最重的同案被告邱垂貞，判刑8年6月，卻可多次進出中國，上月林再以赴美參加「全球台灣客家懇親大會暨全球客家文化會議」為由，第16度聲請解除境管。

高院認為特偵組已在年初廢除，難認定林還有逃亡之虞，檢方也未再提供林有逃亡之虞的資料，且林在法院審理期間，都如期到庭，因此裁定准予出境，但高檢署認為林逃亡機率高，向最高法院提起抗告，最高法院撤銷高院裁定，發回更審。